ABD hazırlıklarını tamamladı: İran'a müdahale başlıyor! Saldırıya İsrail de katılacak

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ediyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini duyururken bakanlık kaynakları ise rakamın 220’yi aştığını aktardı. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olaylarda 2 bin 700’ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 700 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

ABD SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

İran International'ın Pazar günü konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington'ın Ortadoğu'ya askeri konuşlandırmasını artırmasıyla birlikte ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'ı hedef alması bekleniyor.

Kaynaklar, geçtiğimiz hafta bölgeye büyük miktarda askeri teçhizatın sevk edildiğini ve bu sevkiyatların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini belirtti.

İSRAİL DE DESTEK VERECEK

Açıklamada, İsrail'in ancak ABD'nin harekete geçmesinden sonra ve yalnızca İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e saldırması veya bunu yapmaya yönelik açık işaretler göstermesi durumunda katılacağı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı. Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.