Şehit binbaşı son yolculuğuna uğurlandı
Bİtlis'te üs bölgesine intikali sırasında terör örgütü PKK tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:06
Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla Bitlis'te şehit oldu.
Armutlu merkez camisine getirildi
Şehit asker Akkuş'un cenazesi, Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da Armutlu Merkez Camisi'ne getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini ileterek törene katıldı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nun da omuzladığı şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı.
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