Şehit Arda Can’ın annesini ağlatan ziyaret

Türk Kızılay’ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ve Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Sarı, şehit polis memuru Arda Can’ın annesi Dilek Can’ı Anneler Günü’nde yalnız bırakmadı. Şehidin annesi Dilek Can, oğlunun resimleri ile hayata tutunduğunu söyleyerek uzun süre gözyaşı döktü.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan şehit Arda Can’ın annesi Dilek Can’ı Türk Kızılay’ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Sarı, Anneler Günü nedeni ile ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti. Şehidin Annesi Dilek Can ve babası Serdar Can ziyarette gözyaşlarını tutamadı.

Okul Müdürü İrfan Sarı, şehidin ailesine sabır dilerken okullarında binlerce Arda Can’ın yetiştiğini hepsinin onların evladı gibi olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay’ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz de ufak bir hediye takdim etmek istediklerini ifade ederek “Biz de her zaman yanınızdayız. Kolay değil. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Kozan’ın en büyük okulunda ismi verildi. Şehitlik makamı en yüce makam. Sabır diliyorum. Biz Anadolu’yuz. Bizim gidecek başka ülkemiz yok. Dünyanın her yerinden bizim ülkemize sığınıyorlar. Bu vatan büyük bir vatan” dedi.

Şehidin annesi Dilek Can, ziyaret boyunca göz yaşlarını tutamayarak dakikalarca ağladı.

Baba Serdar Can, oğlunun ziyarete gelen İrfan öğretmenin öğrencisi olduğunu, okulunu çok seven öğretmenlikten mezun olduktan sonra polis olmayı tercih ettiğini belirterek, “Acımız büyük vatan saolsun. Kadar kısmet. Vatanını bayrağını herkes gibi çok severdi. Bu vatan kolay elde edilmedi. Acımız farklı ve zor ” diye konuştu.

Ziyarette şehit Annesi Dilek Can’a anneler günü için ’Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Sarı öğrencilerin el yapımı ahşap hediyesini takdim ederken Türk Kızılay Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz’de anneye hediyelerini takdim etti.

Şehit Polis Memuru Arda Can, 2017 yılında Adana’da kullandığı motosikletin taksiyle çarpışması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.