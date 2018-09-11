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Şehit annesi FETÖ'cüye seslendi: Gözlerimin içine bak!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Oğlunun şehit düşmesine neden olan bombayı atan sanık eski pilot Müslim Macit ile göz göze gelmek istediğini belirten bir şehit yakını, "Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" ifadelerini kullandı.

11 Eylül 2018 Salı 13:47
Şehit annesi FETÖ'cüye seslendi: Gözlerimin içine bak!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Akıncı Üssü'nden havalanan savaş uçaklarının bombalaması sonucu şehit düşenlerin yakınları müşteki sıfatıyla beyanda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne atılan bombalar sonucu şehit düşen Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç da aradan iki yıl geçmesine rağmen acısının dinmediğini dile getirerek, oğlunun katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"MÜSLİM MACİT KALK AYAĞA VE GÖZLERİMİN İÇİNE BAK"

Oğlunun şehit düşmesine neden olan bombayı atan sanık eski pilot Müslim Macit ile göz göze gelmek istediğini belirten Kılıç, "Başkanım acım dinmiyor, acımın dinmesin için onunla göz göze gelmek istiyorum. Müslim Macit kalk ayağa ve gözlerimin içine bak" ifadelerini kullandı.

Şehit Mustafa Solak'ın eşi Melek Solak ise duruşmaya katılma talebinde bulunarak, Müslim Macit başta olmak üzere bütün darbecilerden şikayetçi olduğunu söyledi.V

Müşteki Gürsel Kaymakçı da şehit Alper Kaymakçı'nın babası olduğunu kaydederek, "Oğlum yaşamının en güzel yıllarında darbeci hainlerin attığı bomba ile hayattan koparıldı. Oğlumun katillerinden şikayetçiyim, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." diye konuştu.

DARBECİLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Akıncı Üssü nizamiyesinde bir gurup sivil ile darbecileri protesto ettiği sırada üzerine açılan ateş sonucu şehit olan Hasan Yılmaz'ın eşi Dilek Yılmaz, darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Şehit Ali Anar'ın eşi Nuray Anar, şehit Lokman Biçici'nin babası Recep Biçici, şehit Ömer İpek'in kardeşi Döndü İpek ve şehit Mustafa Koçak'ın eşi Zübeyde Koçak da darbecilerden şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini ifade etti.

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 13:47
  1. Ankara
  2. fetö
  3. şehit annesi
  4. Mutlucan Kılıç
  5. 15 temmuz

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı31 dk önce
    Asın bu ...de şehit yakınlarının yüreği soğusun başka çare yok , hani idam gelecekti. Reis işin suyu çıktı. sözünde dur ve idam yasasını çıkar artık başkansın tüm yetki sende , bu insanların acısı başka türlü dinmez.
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