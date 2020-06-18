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Aktüel

Şehit Aileleri Federasyonundan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek açıklaması yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:02:19 -
Şehit Aileleri Federasyonundan Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek açıklaması yapıldı

ANKARA (AA) - Şehit Aileleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Köse, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Yapılan harekat, içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Köse, federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun, özlemini duydukları bir harekat olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan harekat içte ve dışta Türk düşmanlarına ders, Türk milletine onur ve gurur yaşatmıştır. Devletimizin, askerlerimizin, güvenlik güçlerimizin yanındayız ve gurur duyuyoruz. Yapılan harekat PKK/YPG'ye destek ve malzeme veren sözde dost, uygulamada Türk düşmanı hain devletlere ders niteliğindedir. Operasyona katılan devletimize, tüm askerlerimize ve polislerimize başarılar dileriz. Dualarımız onlaradır."

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