Şehirde kar yağışı barajlar için umut verdi

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Nilüfer ve Doğancı barajlarında, su seviyesinin kar yağışıyla artması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışlarıyla birlikte barajların çevresinin beyaza bürünmesinin, doluluk oranları bakımından umut verdiği belirtildi.

Doğancı Barajı'nda su seviyesinin yüzde 26, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 3'e kadar düşmesinin ardından yağışların başladığı belirtilen açıklamada, "Bursa'da kuraklığın en yoğun biçimde yaşandığı 2019'da bile, açılan yeni derin kuyular ile Bursalıları bir gün bile susuz bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, kuraklık sinyalinin verildiği bu yıl da gerekli önlemleri alırken, beklenen kar yağışının gelmesi yüzleri güldürdü. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda seviye yüzde 26, Nilüfer Barajında ise yüzde 3'e kadar düşerken, beklenen yağışlar geldi. Doğancı Barajı çevresi beyaza bürünürken, her iki baraj havzasını besleyen yüksek kesimlerde de yoğun yağış olması, geleceğe dönük umut verdi." ifadeleri kullanıldı.