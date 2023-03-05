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Aktüel Şehirde iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Aktüel

Şehirde iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ağrı'da meydana gelen iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 21:07:00 -
Şehirde iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Ağrı'da yaşanan iki trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Muhammed Furkan K. idaresindeki 34 JJ 7781 plakalı otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolu Murat köyü mevkisinde ara yoldan çıkan Ersin A'nın kullandığı 34 UB 3905 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Hanefi G, Rabia Selim K, Murat ve Hasret A. yaralandı.

Aynı bölgede meydana gelen bir başka kazada ise Kasım B'nin kullandığı 04 T 0046 plakalı taksi ile Yunus D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kazada iki sürücü ile bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 9 yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

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