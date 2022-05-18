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Dünya Şehirde felaket: 182 bin hane elektriksiz kaldı!
Dünya

Şehirde felaket: 182 bin hane elektriksiz kaldı!

Brezilya’nın güneyini vuran tropikal kasırga nedeniyle 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 10:29:00 -
Şehirde felaket: 182 bin hane elektriksiz kaldı!

Brezilya’nın güneyini vuran tropikal kasırga nedeniyle 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandı.

“Yakecan” tropikal kasırgası, ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde etkisini gösterdi.

Kasırganın etkisiyle sürüklenen ağaçlar ve büyük cisimler, elektrik direklerini devirdi.

Yetkililer, kasırganın elektrik hatlarında neden olduğu hasar sonrası eyalet genelinde 182 bin evde elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Kasırganın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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