Bakan Bayraktar ve Irak Petrol Bakanı Hüdeyir'den stratejik enerji görüşmesi! Ceyhan küresel enerji üssü oluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyetle enerjide uzun dönemli ve kapsamlı işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ile Irak arasında enerji alanında önemli bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, iki ülkenin uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritası üzerinde çalıştığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ağustos ayında milli şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından, uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda, petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz. Yeni Irak hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde, ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

"CEYHAN'I KÜRESEL BİR ENERJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Bakan Bayraktar, bölgesel gelişmelerin arz güvenliğini her zamankinden daha kritik hale getirdiği bu dönemde, Türkiye ve Irak arasındaki enerji ilişkilerini çok daha güçlü bir boyuta taşıdıklarını ifade etti.

Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın Basra'ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasını Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na güçlü bir alternatif oluşturulması açısından önemli gördüklerini aktaran Bayraktar, "Milli şirketimiz TPAO'nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak'ta farklı sahalarda da etkin rol almasını, Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı, ticaret hacmini artırarak Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü haline getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bayraktar, Türkiye olarak Kalkınma Yolu'nu yalnızca bir ulaştırma koridoru değil, petrol, doğal gaz ve güzergah boyunca elektrik iletim hatlarıyla desteklenen stratejik bir "enerji yolu" olarak inşa etmekte kararlı olduklarını ifade etti.