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Gündem Destici’nin ‘Terörsüz Türkiye’ yorumu: Silahlar bırakılmadan yasal adım atılmasın
Gündem

Destici’nin ‘Terörsüz Türkiye’ yorumu: Silahlar bırakılmadan yasal adım atılmasın

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Destici’nin ‘Terörsüz Türkiye’ yorumu: Silahlar bırakılmadan yasal adım atılmasın

Partisinin "Türkiye'nin Birliği" vizyon belgesini açıklayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak da, "Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir." dedi.

Destici, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hazırladıkları "Türkiye'nin Birliği" vizyon belgesi ile partisinin iktidara gelmesi halinde yapacaklarını anlattı.

Destici, Gazze'de yaşanan insani yıkım karşısındaki sorumluluklarını devam ettireceklerini dile getirerek, "Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletine kavuşması yönündeki arzumuz, niyetimiz, desteğimiz sonuna kadar sürecektir." ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulunan Destici, şöyle konuştu:

"PKK terör örgütü bütün unsurlarıyla silah bırakmalı, yurt içindeki ve yurt dışındaki uzantılarıyla birlikte kendini feshetmeli ve devletin hukukuna şartsız, fakatsız, amasız teslim olmalıdır. Silah bırakma ve fesih gerçekleşmeden af veya buna bağlı anayasal ve yasal düzenlemeler gündeme dahi getirilmemelidir. Türk milleti ifadesinden, Türkçeden, üniter devlet yapımızdan ve milli egemenliğimizden taviz verilmesini asla kabul etmeyiz. Terörün sona ermesi, milletimizin ortak geleceğini ve devletimizin bütünlüğünü güçlendirmelidir."

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