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Spor Tüm Türkiye merak ediyordu: TFF, hakem atamalarını kimlerin yapacağını açıkladı
Spor

Tüm Türkiye merak ediyordu: TFF, hakem atamalarını kimlerin yapacağını açıkladı

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Tüm Türkiye merak ediyordu: TFF, hakem atamalarını kimlerin yapacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, son yaşananların ardından hakem atamalarını kimlerin yapacağını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nda yaşanan gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin’in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

 

Federasyon, bu gelişmeler doğrultusunda yeni Merkez Hakem Kurulu’nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yeni kurulun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecek.

TFF, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

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