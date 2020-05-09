Şehir merkezinde bulunan bukalemun ve yılan doğaya salındı

Fethiye ilçe merkezinde yürüyen bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan bukalemun ve yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından doğal ortamlarına salındı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin de bir bankanın önünde sıra beklerken vatandaşların tedirgin olduğunu ve kaldırımda yılan olduğunu fark etti. İlemin, yakınlardan bulduğu torbaya aldığı yılanın hafif zehirli bir tür olan kedi gözlü yılanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürdü. Bukalemun ve yılan yetkililer tarafından şehir merkezinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.

İlemin, her iki hayvanı da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nin koordinasyonuyla yılanı Fethiye dışında doğal bir alan saldıklarını söyledi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son zamanlarda Fethiye’de insan hareketliliğinin azaldığını belirten İlemin, "Etrafı önemli doğal ve bakir alanlarla kaplı Fethiye’de havaların ısınmasına bağlı olarak bu tarz sürüngen türlerinin görülmesi doğal. Bu gibi durumlarda vatandaşlarımız panik yapmadan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleriyle irtibata geçebilir. Yılanlar her ne kadar sevimsiz görünseler de ekosistem için önemli canlılardır. Tarım zararlısı böcek ve farelerle beslendikleri için çiftçi dostudur" dedi.

Havaların ısınması ile birlikte hareketlilik kazanan yaban hayvanları özellikle Fethiye gibi çevresi eşsiz doğa alanları ile çevrili şehirlerde sıkça görülmeye başladığını kaydeden İlemin, şöyle konuştu:

"Zararsız bir tür olan Akdeniz Bukalemunu (Chamaeleo chamaeleon) Akdeniz Bölgesi’ndeki makilik alanlarda ve kızılçam habitatlarında yayılış göstermektedir. Gören vatandaşlarımızın bu türe zarar vermemesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlükleri ile iletişime geçmesi veya insan etkisinden uzak makilik ve ormanlık alana bırakması gerekmektedir."