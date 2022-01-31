  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şehir magandaları polisi harekete geçirdi
Yerel

Şehir magandaları polisi harekete geçirdi

Adıyaman’da, silahla havaya rast gele ateş açan kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:53:00 -
Şehir magandaları polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar silahla havaya birkaç el ateş açtı. Silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sivil ve resmi polis ekipleri vatandaşların belirttiği bölgede incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay