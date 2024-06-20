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Yerel Şehir magandaları araçları ve iş yerlerini taşladılar! O anlar görüntülendi
Yerel

Şehir magandaları araçları ve iş yerlerini taşladılar! O anlar görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 12:26:41 - 2024-06-20 12:26:41

Motosikletli magandaların otomobil ve iş yerlerine verdiği zarar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeki motosikletle park halindeki araçların aynalarını tekmeleyen 3 kişinin iş yerlerinin camlarına taş attıkları da belirlendi. 3 magandanın otomobillere ve işyerlerine zarar verdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Serik ilçesinin farklı noktalarında yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen aynı motosikletteki 3 kişi seyir halindeyken park edilen araçlara tekme atarak olay yerinden uzaklaştı. 3 araca zarar verdikleri belirlenen şüphelilerin sadece araçlara değil iş yerlerinin camlarına da taş atarak zarar verdikleri belirlendi. Şehir magandalarının hem otomobillere hem de işyerlerine taş attıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrası araç ve iş yeri sahipleri, şikayetçi olurken polis, kaçan şahısların bulunması için çalışma başlattı.

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Gökhan

Kesin pkk or..pu çocukları destekçisi. Asmadan adam olmazlar. Vatan hainleri.
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