Şehir hastanesine doktor takviyesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 7 uzman doktorla birlikte bir çok hekimin göreve başladığı bildirildi.

Elazığ ve bölge illerine kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi sağlık kadrosunu güçlendirdi.

Sağlık alanında tamamen erişilebilirliği hedefleyenhastanede bakanlık tarafından ataması yapılan 3 Cerrahi Onkoloji Uzmanı, 1 Çocuk Gastroentroloji Uzmanı,1 Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı,1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı,1 Tıbbi Genetik Uzmanı ve çeşitli branşlarda uzman doktorlar görevlerine başladı.

Tamamen erişilebilir sağlık hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirten Başhekim Doç.Dr. Savaş Öztürk, “ Hastanemizde sunmakta olduğumuz kaliteli sağlık hizmetleri sunumunu bir üst noktaya taşımak için yoğun çaba sarf ediyoruz, amacımız tüm branşlarda sağlık hizmeti sunmak ve tamamen erişilebilir olmaktır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile eş güdümlü bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmaların neticesi olarak hastanemize uzman hekim ve yandal uzman hekimleri ataması yapılmış ve hekimlerimiz hastanemizde hasta kabulüne başlamışlardır.Amacımız tüm ileri branşlarda sağlık hizmeti sunmaktır. Branş sayımızı artırarak başka kurumlara ve illere sevk oranlarını minimize etmek ve sağlık turizmine katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda tüm yönetim kademesi ve sağlık çalışanlarımız olarak yoğun bir çalışma temposuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz”dedi.