0553 313 94 23

Şehir hastanesine doktor takviyesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 7 uzman doktorla birlikte bir çok hekimin göreve başladığı bildirildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:26
Şehir hastanesine doktor takviyesi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 7 uzman doktorla birlikte bir çok hekimin göreve başladığı bildirildi.


Elazığ ve bölge illerine kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmaya başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi sağlık kadrosunu güçlendirdi.


Sağlık alanında tamamen erişilebilirliği hedefleyenhastanede bakanlık tarafından ataması yapılan 3 Cerrahi Onkoloji Uzmanı, 1 Çocuk Gastroentroloji Uzmanı,1 Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı,1 Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı,1 Tıbbi Genetik Uzmanı ve çeşitli branşlarda uzman doktorlar görevlerine başladı.


Tamamen erişilebilir sağlık hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirten Başhekim Doç.Dr. Savaş Öztürk, “ Hastanemizde sunmakta olduğumuz kaliteli sağlık hizmetleri sunumunu bir üst noktaya taşımak için yoğun çaba sarf ediyoruz, amacımız tüm branşlarda sağlık hizmeti sunmak ve tamamen erişilebilir olmaktır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğümüz ile eş güdümlü bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmaların neticesi olarak hastanemize uzman hekim ve yandal uzman hekimleri ataması yapılmış ve hekimlerimiz hastanemizde hasta kabulüne başlamışlardır.Amacımız tüm ileri branşlarda sağlık hizmeti sunmaktır. Branş sayımızı artırarak başka kurumlara ve illere sevk oranlarını minimize etmek ve sağlık turizmine katkı sunmak istiyoruz. Bu doğrultuda tüm yönetim kademesi ve sağlık çalışanlarımız olarak yoğun bir çalışma temposuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz”dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası yarına kaldı
    1. Komünist Başkan Maçoğlu’nun mazbatası..
    2. Onbinlerce seveni Başbuğu kabri..
    3. Gaziantep’ten ilk çeyrekte ihracat..
    4. CHP Giresun’da itiraz etti AK..
    5. Gribin tetiklediği sendromla felç..
    6. Sağlık Merkezi bahçesine 205 fidan..
    7. Alevlerin arasından 3 kişiyi kurtardı
    8. Datome milli takımla madalya istiyor
    9. A Milli Takım, FIFA sıralamasında 2..
    10. TSK, Afrin Dağlarında terörist arıyor
    11. Menenjitin en tehlikeli türüne karşı..
    12. Muğla’da ’Tarladan Tatlar’ turizmin..
    13. Esed rejiminden saldırı: Çok sayıda..
    14. Mart ayı ihracat rakamları açıklandı
    15. Nisan ayında karla mücadele
    16. Denizli’de ki araç sayısı 406 bin 88’e..
    17. Şehir hastanesine doktor takviyesi
    18. Tekirdağ’da bavul bavul uyuşturucu ele..
    19. ‘Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek’..
    20. FETÖ'nün "Mardin mahrem imamı"na 16..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi