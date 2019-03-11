Şehir bazında internete ödenen aylık ücretler

İnternete ödenen aylık ücretler şehir bazında ele alınırken, İstanbul’un aylık ödediği ortalama internet fiyatının 13 dolar olduğu görüldü.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, internet için ödenen aylık ücretlere yönelik araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Deutsche Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul’un internet için aylık ödediği ortalama fiyatının 13 dolar olduğu görüldü. Bu rakam Dubai’de 85 dolar olarak kaydedilirken, Johannesburg’ta 54 dolar olması dikkat çekti. Buna karşın internet için en az ücret ödeyen şehirler 9 dolar ile Varşova, 7 dolar ile de Moskova olarak gözlendi. Araştırma 8 mpbs hız baz alınarak hazırlanırken, 2018 yılı verilerini yansıttığı tespit edildi.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılında internet başlığı altında 91 bin 934 haber çıkışı tespit edildi. 2019’un başında bu yana çıkan haber adetleri ise 29 bin 56 olarak kayıtlara geçti.