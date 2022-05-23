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Gündem Şehidin yürekleri dağlayan videosu ortaya çıktı
Gündem

Şehidin yürekleri dağlayan videosu ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel’in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 17:32:00 - 2022-05-23 17:41:52

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi’nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel’in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Yaralandıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu.

Şehit olmadan önce çekilen videosu ortaya çıktı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.

9 Mayıs’ta görev yaptığı bölgede Şenel’in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel’e, "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor.

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