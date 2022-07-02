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Gündem Şehidin 'namaz' sorusu duygulandırdı
Gündem

Şehidin 'namaz' sorusu duygulandırdı

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit düşen Serkan Taşçı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 03:06:00 -
Şehidin 'namaz' sorusu duygulandırdı

Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu.

2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı.

Hafızlık arkadaşına mesajla sordu

Şehit Taşçı'nın attığı mesajda, "Abi namazları teyemmüm ile kılıyoz da üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz dimi, imkanlar kısıtlı çünkü." ifadeleri yer aldı.

 

 

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Yorumlar

Mardinli Hoca

İşte gerçek Mehmetçik Muhammed ordusu namazli niyazli olur.Laikciler dinsiz Ordu yapmak istiyor fark budur millet devlet için hangisi daha iyidir.Tabiki imanlı namazli niyazli olan daha iyidir.Allah cc rahmet etsin mekanı cennettil Firdevs olması yüce Rabbimden temenni ve dua ediyorum

yasemin

Yavrum, MAŞALLAH SÜBHANALLAH Makamın alii olsun. Şehadetin kabul olsun.
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