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Yerel Şehidin kabri 64 yıl sonra taşındı
Yerel

Şehidin kabri 64 yıl sonra taşındı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 22:52:00 - 2023-10-20 22:54:44

Bartın'da bulunan Şehit Piyade Er Tacet Aslantürk'ün mezarı, 64 yıl sonra düzenlenen askeri törenle yeni yerine taşındı.

Bartın'ın Kozcağız beldesi Bakioğlu köyündeki mezarlıkta gömülü bulunan ve 1969 yılında şehit olduğu öğrenilen Piyade Er Tacet Aslantürk'ün mezarı, köyde yeni yapılan mezarlık alanına düzenlenen törenle nakledildi.

Yeni köy mezarlığına götürüldü

 

Şehidin bulunduğu köy mezarlığının, yeni yapılan baraj nedeniyle sular altında kalacak olması nedeniyle naaşın taşındığı öğrenildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, askeri erkan ve şehit yakınlarının da katıldığı tören öncesinde, şehidin mezarı kazılarak naaşı, tabuta alındı. Türk bayrağına sarılan tabut, omuzlarda yeni köy mezarlığına götürüldü.

Yapılan dualarla şehit er Aslantürk'ün cenazesi, yeniden defnedildi.


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