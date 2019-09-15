Şehidin emanetine doğum günü sürpriz Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın oğlu Tuğra Berk Uluçay’ın doğum günü kutlandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz aylarda terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonucunda şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın oğlu Tuğra Berk Uluçay’ın doğum günü kutlandı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde geçtiğimiz aylarda devriye görevi esnasında hain terör örgütü PKK’nın yaptığı hain saldırı sonrasında şehit olan polis memuru Taha Uluçay’ın oğlu Tuğra Berk Uluçay için emniyet müdürlüğü tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper ve polis memurları tarafından gerçekleştirilen doğum günü sürprizinde şehit oğlu Tuğra Berk Uluçay ve ailesi büyük bir mutluluk yaşadı.Kesilen pasta sonrasında Tuğra Berk Uluçay’a, çeşitli hediyeler verildi.

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