Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 3 PKK'lı terörist etkisiz halde
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.