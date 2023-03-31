Şehid Savcı Kiraz’ı rahmetle anıyoruz

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İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, vefatının 8’inci yılında rahmet ve dualarla anılıyor. “İmam Hatipli” Savcı Kiraz, avukat kılığında Çağlayan adliyesine giren marjinal solcuların gözde terör örgütü DHKP/C militanlarınca 31 Mart 2015’te şehit edilmişti. Eşi de İstanbul Adalet Sarayı’nda hâkim olarak görev yapan Kiraz 2 çocuk babasıydı.

Adalet mücadelesi şehadetle biten savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin üzerinden tam 8 yıl geçti. Siirt’e bağlı Karaboğaz köyünde, 1969 yılında doğan ve 6 çocuklu Hakkı ve Saadet Kiraz çiftinin tek erkek evladı olan Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015’te avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü DHKP-C militanı Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alınarak katledilmişti. Mersin İmam Hatip Lisesi mezunu olan Savcı Kiraz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştu. 2014 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tayin edilerek, Memur Suçları Bürosu’nda görevlendirilen Savcı Kiraz, Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan Gezi kalkışmasında ölen Berkin Elvan ile ilgili soruşturmayı yürütüyordu. Kiraz, katledildiğinde 46 yaşındaydı.

Katilleri aklayanlar soluğu Meclis'te aldı!

Adliyede gerçekleşen katliamın ardından devreye giren Cumhuriyet gazetesinden Ahmet Şık’ın, adeta katliamı aklayıcı türdeki haberi, “Bu eylem mecbur bırakıldığımız yöntem” başlığıyla yer aldı. Şık, daha sonra terör partisi HDP’den girdiği TBMM’de, TİP Milletvekili olarak yer alıyor.

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