  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saldırı hazırlığını MİT basmıştı: DHKP-C’li 4 terörist tutuklandı 38 ilde düğmeye basıldı: 182 tutuklama var DEM ile Netanyahu aynı kafada: İran'da tek çözüm rejim değişikliği... AFAD duyurdu! Karadeniz'de korkutan deprem Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Fiyatlar ikiye katlandı! Avrupa'da gaz sancısı İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder İran dünyanın şah damarını kesti: Körfez'de gemi kuyruğu: Yüzlerce tanker umman Denizi'nde mahsur kaldı Manisa yatırımı havada kalan BYD'den beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda sonlandırdılar İsrail'de Türk gazeteciler gözaltına alındı! Tepkiler çığ gibi geldi
Ekonomi Şeffaf veri, otomatik koruma: Kamu çalışanları maaşlarında ‘çoklu veri ortalaması’ istiyor
Ekonomi

Şeffaf veri, otomatik koruma: Kamu çalışanları maaşlarında ‘çoklu veri ortalaması’ istiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şeffaf veri, otomatik koruma: Kamu çalışanları maaşlarında ‘çoklu veri ortalaması’ istiyor

Hekimsen, kamu çalışanlarının maaş artışlarında yaşanan reel gelir kaybını önlemek amacıyla devrim niteliğinde iki öneri sundu: "Çoklu Veri Ortalaması" ve "Aylık Eşel Mobil". TÜİK verilerinin tek başına yetersiz ve tartışmalı olduğunu belirten sendika, maaşların en az üç bağımsız kurumun verisiyle hesaplanmasını ve zamların 6 ay beklemeden her ay maaşlara yansıtılmasını talep etti.

Hekimsen’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de her ay açıklanan enflasyon verilerinin kamuoyunda tartışma oluşturduğu ve farklı kurumlarca açıklanan oranlar arasındaki farkın, kamu çalışanlarının maaş artışlarının belirlenmesinde güven sorunu oluşturduğu belirtildi. Bir kurumun aylık enflasyonu yüzde 2,96 olarak duyururken, diğerinin yüzde 3,85, farklı bir araştırma grubunun ise yüzde 4,01 oranını açıklayabildiğine dikkati çekilen açıklamada, bu durumun "Gerçek enflasyon hangisi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, enflasyon oranlarının ürün sepeti, veri toplama yöntemi, örnekleme alanı ve hesaplama tekniklerine göre değişiklik göstermesinin akademik düzeyde tartışılabileceği ancak maaş artışlarının tek bir veri kaynağına bağlanmasının ciddi sorun oluşturduğu vurgulanarak, yüzde 1’lik bir farkın bile yıl boyunca biriktiğinde ciddi bir reel gelir kaybına dönüştüğü kaydedildi.

“ENFLASYON ORANI BİRDEN FAZLA VERİ KAYNAĞI İLE BELİRLENMELİDİR”

Maaş artışlarının tek bir veri kaynağına göre belirlenmesinin, veriler tartışmalı hale geldiğinde güveni sarstığı aktarılan açıklamada, enflasyon farkının yalnızca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bağlı kalınmadan hesaplanması gerektiği savunuldu. Çalışan lehine güvenlik mekanizması oluşturulması gerektiği belirtilen açıklamada, şu önerilere yer verildi:

"Enflasyon oranı; İstanbul Ticaret Odası (İTO), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki bir üniversite, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Merkez Bankası gibi en az üç bağımsız veya resmi ekonomik araştırma kuruluşunun açıkladığı verilerin ortalaması esas alınarak hesaplanmalı. Bu kurumlar, toplu sözleşme görüşmelerinde tarafların mutabakatıyla belirlenmeli ve hesaplama yöntemi şeffaf olmalı. Çalışan aleyhine bir durum oluşmaması için, üçlü ortalama TÜİK verisinden düşük çıkarsa TÜİK oranı esas alınmalı."

Enflasyonun her ay artmasına rağmen maaşların 6 ayda bir güncellenmesinin kamu çalışanlarını fiilen her ay gelir kaybına uğrattığı belirtilen açıklamada, "eşel mobil" sisteminin enflasyon oranı uygulamasında aylık olarak hayata geçirilmesi talep edildi. Bu modele göre, TÜİK ile birlikte en az üç kurumun açıkladığı aylık enflasyon verilerinin ortalamasının ilgili ayın maaş katsayılarına otomatik olarak yansıtılması gerektiği belirtilerek, "2026 yılı ocak ve temmuz dönemsel artışları, önceki zam mahsup edilmeden doğrudan uygulanmalıdır" denildi.

Enflasyon tartışmasının yalnızca teknik bir mesele olmadığı, kamu çalışanlarının sofrasını ve geleceğini doğrudan etkilediği altı çizilen açıklamada, "adil ücret, şeffaf veri, otomatik koruma" vurgusu yapıldı. Açıklamada, reel gelirin korunmadığı bir sistemde mesleki motivasyonun ve kamu hizmetinde sürdürülebilirliğin sağlanamayacağı ifade edildi.

Memur-Sen'den Milli Eğitim Bakanı'na tam destek!
Memur-Sen'den Milli Eğitim Bakanı'na tam destek!

Gündem

Memur-Sen'den Milli Eğitim Bakanı'na tam destek!

T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Resmi İlanlar

T.C. TURGUTLU 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Resmi İlanlar

T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI
T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar

T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI

Haciz memurları böylesini ilk kez gördüler
Haciz memurları böylesini ilk kez gördüler

Yerel

Haciz memurları böylesini ilk kez gördüler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23