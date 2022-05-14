Şeffaf (!) Mansur'un ihalelerinin tamamı adrese teslim

yeniakit Ankara

Göreve geldiği 3 yıldan bu yana verdiği birçok sözü yerine getirmeyen, "58 km metro yapacağım" dediği halde 1 km bile yapmayan, her mahalleye kreş açacağım deyip 1400'den fazla mahallenin sadece 3'üne kreş açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "şeffaf ihale" söyleminin de içinin boş olduğu ortaya çıkarıldı.

"Tweet atarak şeffaf olunmaz"

Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve ABB Meclis üyesi Avukat Mehmet Yılmazer konuyla ilgili şu paylaşımda bulundu:

"Mansur Yavaş

Dürüstlük, şeffaflık diyorsunuz.

Şirketlere verilen işlerin üçüncü kişilere fahiş fiyattan verilmesiyle Ankara’nın 1.5 Milyar TL’si kimlerin cebine gitti?

Belgeler ortada. Ankara’ya hesap vermelisiniz.

Tweet atarak şeffaflık olmaz."

Gökçek: Hesap vereceksiniz

Avukat Mehmet Yılmazer'in paylaşımına destek veren Melih Gökçek de şu yorumda bulundu:

"ANKARA BELEDİYESİNİN CEBİNDEN SADECE

6 İHALEDE FAZLADAN ÇIKAN PARA

YÜZ MİLYON DOLAR…

ŞEFFAF

MANSUR’UN (!)

İHALELERİNİN TAMAMI

ADRESE TESLİM.

YESİNLER SİZİN ŞEFFAFLIĞINIZI…

YANINIZA KÂR KALMAYACAK

HESAP VERECEKSİNİZ…

HELAL OLSUN SANA NİHAT YALÇIN (ABB MECLİS ÜYESİ)"