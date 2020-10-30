Seferihisar’da tsunami mi oldu? Son dakika İzmir deprem!

Seferihisar Belediye başkanı İsmail Yetişkin, Kaleiçi’nde denize yakın evlerin tek katlı olduğunu söyleyerek bu evlerin sular altında kalabileceğini söyledi. Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "20'ye yakın binada yıkım ihbarı var" dedi.

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51’de büyük bir depremle sallandı. Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi’nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17.26 kilometre açığı olarak açıkladı. Depremin şiddeti 6,6 olarak belirtildi. İzmir'de bazı binaların yıkıldığı çok sayıda binada hasar oluştuğu ifade edildi.