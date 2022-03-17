Sefer sayılarını düzenleyemeyen İBB, milleti birbirine düşürdü! Tramvayda yumruk yumruğa kavga
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi araç sefer sayılarını bir türlü düzenleyemeyince, yolcular birbirine düştü. Mescid-i Selam Topkapı tramvayında kalabalıktan gerilen yolcular birbirini yumrukladı.
Yeniakit.com.tr
İşbilmez Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, sefer sayılarını düzenleyemeyince sorunlar da birlikte geldi.
Kalabalıkta sinirler gerildi!
Bugüne kadar koronavirüs tedbirleri kapsamındaki yolcu kapasitesine uymayan İBB araçları, kalabalık nedeni ile vatandaşları birbirine düşürdü.
Mescid-i Selam Topkapı tramvayında iki yolcu "ilerleme" kavgası yaşadı. Bir süre tartışan ikilinin kavgası yumruklarla devam etti. Kavgayı diğer yolcular ayırırken, o anlar amatör bir cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.