Sefer Aycan’dan AİHM’e sert tepki
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala kararına ilişkin, "AİHM kararları bizim için yok hükmündedir" dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala kararına ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (#AİHM) nin #OsmanKavala davasında Türkiye aleyhine tutumu devam etmektedir. Türkiye karşıtı tutumu ile terör örgütlerini koruyan, CHP ve HDP ile söylem birlikteliğini ısrarla sürdüren AİHM kararları bizim için yok hükmündedir" dedi.