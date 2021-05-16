Sedef Kabaş'ın eğittikleri! 128 milyar dolar yalanını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne taşıdılar!

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul milletvekilleri Sera Kadıgil ile Mahmut Tanal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, üzerinde '128 milyar dolar nerede?' yazan afiş astı. Yandaş medyalarını da oraya çağırarak 'yalan şovu' yapan üçlü, ekiplerin afiş asılan yere gelmesi ile eylemlerini sonlandırdı.

'Ahlak-namus pankartı açacak halleri yok ya'

CHP'li vekillere sosyal medya hesabı twitterda tepki yağdı. Yeni Akit Gazetesi yazarı Zekeriya Say da " 'CHP'de tecavüz tabii ki olacak' diyen CHP'li Sera Kadıgil. Milletin göz bebeği TSK'ya 'satılmış' diyen CHP Mersin vekili Ali Mahir Başarır. LGBTİ eyleminde TOMA'ya tırmanan Mahmut Tanal. Boğaziçi Köprüsü'nde 128 pankartı açmış. Ahlak-namus pankartı açacak halleri yok ya!" diyerek tepkisini gösterdi.

CHP'li Tanal, FETÖ'nün yok ettiği milyarlarca doların üzerini örtmeye çalışmıştı!

CHP'li Tanal TBMM'deki odasına da aynı pankarttan asarak bir yalan şovu yapmıştı. Tıpkı yalan eğitmeni Sedef Kabaş'ın dediği gibi yalancılıkta ısrar eden Mahmut Tanal, 2015 yılında henüz hain darbe girişimi gerçekleşmeden önce, FETÖ'nün Bank Asya'sına destek vermek üzere hesap açmıştı. Bank Asya'ya yönelik soruşturmayı, 'siyasi bir operasyon' sözleri ile değerlendiren CHP'li Tanal, bankada hesap açtıktan sonra gazetecilere şunları söylemişti:

'Bu bankaya yapılan operasyonu kınıyorum'

"Polislerle banka genel müdürlükleri basıldı. Diğer bankalar mesai dışında basılırdı, ancak Bank Asya mesai saatleri içerisinde basıldı. Bu baskın ekonomik uyarınca yapılan bir baskın değildir. Bu operasyon bir siyasi operasyondur. Şimdi gördüğünüz bu bankada hangi mudi parasını alamadı. Bu banka bugüne kadar hangi borçlarını ödeyemedi. Hangi taahhütlerini yerine getirmedi. Bank Asya Türkiye'de üçüncü büyük bankadır. Bu bir sermaye düşmanlığıdır. Hukuk güvenliği olmadığı bir ülkeye yatırım olmaz. Sermaye ve para kaçar. Ne diyorlar silahların bombaların patladığı yerde hiç kimse yatırım yapmaz. Dün gece bu bankaya yapılan operasyon mermiden, bombadan savaştan bir farkı yoktur. Bu bankaya yapılan operasyonu kınıyorum. TBMM'ye dilekçe verip maaşımın bu bankaya yatırılmasını talep edeceğim."

O anları canlı yayınla ekrana taşıyan yandaş Halk Tv, '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adını, '15 Temmuz Köprüsü' olarak kısalttı