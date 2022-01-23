Sedef Kabaş tiyatrosuna tam gaz devam! Gazeteciler değil 'yalan cemiyeti'

YENİ AKİT ANKARA

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından yapılan yazılı açıklamada Sedef Kabaş'a ters kelepçe takılmasının hesabının sorulacağı söylendi. Oysa Kabaş'ın tiyatro oyuncusu gibi rol yaptığını milyonlarca insan izlerken, Nazmi Bilgin de bu yalanı göz göre göre sürdürmeyi tercih etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin’in açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

“Gazeteci Sedef Kabaş’ın Tele 1 televizyonu canlı yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle sabaha karşı gözaltına alınıp tutuklanması kabul edilemez. Toplumdaki kamplaşmayı körükleyip bundan siyasi çıkar elde etmeye çalışanlar Kabaş’ın sözleri üzerinden yeni bir ayrımcılık ve saldırganlık dalgası başlatmıştır.

Yaşamı toplumun gözü önünde geçen, gittiği her yerde tanınan bir televizyoncunun ifadesini almak yerine sabaha karşı evinin basılması tüm gazetecilere açık bir gözdağıdır. Vazifeleri yasayla belirlenmiş devlet görevlilerinin sabaha karşı bir gazetecinin kapısına dayanması hiçbir demokraside görmezden gelinemez. İktidara eleştirel yaklaşan tüm gazeteciler birer düşman gibi mi muamele görecektir? Ters kelepçe takanlar ve taktıranlar bir gün hukuk önünde bu ayıbın hesabını verecektir."