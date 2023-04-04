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Medya Sedat Peker'le ilgili bomba iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu! İYİ Parti detayı şok etti
Medya

Sedat Peker'le ilgili bomba iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu! İYİ Parti detayı şok etti

Yeniakit Publisher
2023-04-04 14:21:00 -
Sedat Peker'le ilgili bomba iddia! Hiç kimse bunu beklemiyordu! İYİ Parti detayı şok etti

Şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Şu an Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'le ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, "Peker geçen hafta Emirlik yönetimine başvurarak ülkeden ayrılmak istediğini belirterek pasaportunun kendisine verilmesini talep etmiş. Ancak yönetim şu ana kadar bir cevap vermemiş. Önümüzdeki günlerde Turhan Çömez’in Dubai’ye gideceğini ve yetkililerle konuşarak Peker’e özgürlük verilmesini isteyeceğini öğrendim. (...) Şu an Interpol’ün başında Birleşik Arap Emirlikleri’nde daha önce orduda general rütbesiyle görev yapan Ahmet Naser el-Raisi oturuyor. Bunun da Peker’in ülkeden çıkması için bir handikap olabileceği konuşuluyor" iddiasında bulundu.

 

 
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Yorumlar

Segezekten

Çömez, lik iyi işvarmı Evvelallahın izniyle milletimiz en güzelini gerçeğini yapar Devletimize milletimize zeval verme yarabbim

thunder

gelmesin
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