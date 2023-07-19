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Gündem Sedat Peker'in sonunu getiren anlaşma! BAE ile imzalandı
Gündem

Sedat Peker'in sonunu getiren anlaşma! BAE ile imzalandı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:41:00 - 2023-07-19 23:26:06
Sedat Peker'in sonunu getiren anlaşma! BAE ile imzalandı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında bugün imzalanan anlaşmanın maddeleri arasında bulunan, 'suçluların iadesi' ifadesi firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in sonu olarak değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bugün bir dizi anlaşmaya imza attı.

İki devlet arasında imzalanan anlaşmalar şöyle:

* Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma

* Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşma

* Suçluların İadesine Dair Antlaşma
ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Uluslararası Yatırımcılar Konseyi Arasında Mutabakatı

* Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Abu Dabi Yatırım Ofisi Arasında Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanlığı Arasında Karma Ekonomik ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına İlişkin Ortak Deklarasyon

* Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası

* Enerji ve Tabii Kaynaklara İlişkin Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması

* Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

* Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı

* Türkiye Cumhuriyeti’ni Temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Abu Dabi Kalkınma Holding Şirketi (ADQ) Arasında Mutabakat Zaptı,

* Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanlığı Arasında Dijital Dönüşüm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı,

* Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı Arasında Ticari Amaçlarla Müşterek Fırlatma Aracı Kabiliyetleri Geliştirmeye İlişkin Mutabakat Zaptı.

Anlaşma maddeleri arasında yer alan "suçluların iadesi" ifadesi Sedat Peker'in sonu olarak değerlendirildi.

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