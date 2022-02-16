Sedat Peker'in izinden gidiyor! Bakan Soylu'yu, aynı dille hedef alan Alparslan Kuytul'un amacı ne?

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Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, geçtiğimiz hafta sonu düzenlediği mitingde taraftarlarını emniyet güçlerine karşı kışkırtmış, Furkan Vakfı üyeleri Adana sokaklarında taşkınlık çıkartmıştı.

'Sokağa çıkın' çağrısı yapacak kadar ileri gitti!

Olaylardan sonra konuşan Kuytul, "zam" çığırtkanlığına soyunarak, "Bu kadar zam olan bir ülkede, bu kadar eylem çok çok azdır. Bu kadar zam olan ülkede tüm Türkiye'de, her şehirde, her ilçede eylem yapılmalıdır." ifadeleri ile bu sefer de tüm Türkiye'ye sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

'Süleyman Soylu yaptıklarınızla altınızı oymaktadır'

Bununla da yetinmeyen Alparslan Kuytul, firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in izinden giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Kuytul, Bakan Soylu'yu karalayıp AK Parti yöneticilerini kışkırtmaya çalıştığı açıklamasında şunları söyledi:

AK Parti idarecileri bunu bilsinler. Süleyman Soylu yaptıkları ile altınızı oymaktadır. Oyunuzu azaltmaktadır. Herkesi küstürmektedir. Herkesi nefret ettirmektedir. AK Parti yönetimi buna müdahale etmelidir. Şu anda AK Parti'ye en büyük zararı veren Süleyman Soylu gibi görünmektedir.