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Gündem Sedat Peker'in avukatı da umudunu yitirdi!
Gündem

Sedat Peker'in avukatı da umudunu yitirdi!

Yeniakit Publisher
2023-07-19 22:47:00 - 2023-07-19 23:04:36
Sedat Peker'in avukatı da umudunu yitirdi!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, BAE ile imzalanan "suçluların iade edilmesi" yönündeki anlaşma maddesini değerlendirdi.

Barkın'ın sözlerinden Peker'e ilişkin umudunu kaybettiği anlaşıldı.

"BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla sadece taraflar arasında suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması Sedat Peker’in iade edileceğini göstermediği gibi, bugüne kadar bu anlaşmanın yokluğu da iade edilmeyeceğinin garantisi değildi." diyen Barkın, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız.

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