  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sedat Peker'den şirin görünme videosu
Gündem

Sedat Peker'den şirin görünme videosu

Organize suç örgütü lideri ve aranan Sedat Peker'in son görüntüsü eşi Ezgi Peker tarafından paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 23:28:00 -

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapamıyor. Ancak Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı, son zamanlarda yapmaya başladığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kızlarıyla oynadı

Uzun süredir video yayınlamayan ve paylaşım yapamayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi Özge Peker, Instagram hesabından hikaye olarak paylaştı. Paylaşımda Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte oyun oynadığı görülüyor.

"Koşulları zorlayıp paylaşıyorum"

Paylaşıma Özge Peker, "Onlar da eğlenmişler çok evde. Gelir gelmez azıcık çektim sizin için. Eşim de istemiyor çekmemi. O nedenle paylaşamıyorum çok fazla. İsteklerinizi okuyorum. 7/24 beraberiz ama çekme şansım olmuyor, üzgünüm. Arada koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için ama" notunu düştü. Ezgi Peker, bir sonraki paylaşımda ise "İzni kopardım, çektikçe çekiyorum" notunu yazdı.

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

joenturk

adamın sesi bile gıcık kaldıki tipi duruşu

havva BULUT

akit diğer iddaları haber yapsan neyse 1 sen varsın sanıyon medya olarak sanırım halk heryerden izliyor sen vermesende olur ama ne hikmetse 1 anda kesildi peker haberleri akit neden acaba yorumu koymacan nası olsa en komik ne biliyormusun yorum acmızsın ama koymuyorsun yorumları sende haklısın biz seni anlıyoruz seçim gelsinde herkes 1 nefes alsın
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23