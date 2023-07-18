Sedat Peker'den seçimden iki ay sonra ilk paylaşım! Türkiye'ye mi dönecek?
2023 seçimi öncesinde muhalefetin tutunacak dal olarak görüp hezimetten sonra adını bile anmadığı firari mafya elebaşısı Sedat Peker, seçimden iki ay sonra ilk defa paylaşımda bulundu.
Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari bulunan Sedat Peker, seçimlerden 2 ay sonra Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Aleyna isimli bir Twitter kullanıcısı, Peker'in kızının doğum gününü kutladı.
Aleyna isimli kullanıcı paylaşımında, “Doğum günün kutlu olsun prenses kardeşim Lina. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın” ifadelerini kullandı.
Firari Peker mesajı Instagram durumundan paylaştı.