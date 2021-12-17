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Gündem Sedat Peker yine ortaya çıktı
Gündem

Sedat Peker yine ortaya çıktı

Organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, bir süredir ne video paylaşıyor ne de tweet atıyor. Peker yeni videoda Ahmet Kaya dinleyip volta attı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 05:03:00 - 2021-12-17 05:07:37

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni merak konusu olurken eşi Özge Peker'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kaya'nın şarkısını dinliyordu

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden hikaye atan Özge Peker, eşi Sedat Peker'in evinin salonunda Ahmet Kaya'nın "Nereden Bileceksiniz" şarkısını dinleyerek volta attığı anları paylaştı.

"Çektiğimden haberi yoktu"

Özge Peker, "Ben bu sürece canlı tanıklık yapan bir kişiyim aşkım. Gerçekten ne yaşadığını kimse bilemez, kimse anlayamaz seni. Çektiğimden haberi yoktu. Anı kalsın diye çekmiştim. Ama içimden sizlerle paylaşmak geldi." notunu düştü.

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