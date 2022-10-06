Sedat Peker Suç Örgütü Davası'nda sanıkların talebi reddedildi!

Sedat Peker Suç Örgütü davasının yeni duruşması bugün Anadolu 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Firari Sedat Peker'in elebaşısı olduğu 84 kişinin yargılandığı davanı9n bugünkü duruşmasına, 39 tutuksuz sanık ve başka suçtan tutuklu 5 sanık, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada bazı müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşma 28 Nisan'a ertelendi!

Soruşturma aşamasındaki ifadeleri sorulan sanık Metin Taş, beyanlarının doğru olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Taş, mahkemenin aksi bir karar vermesi durumunda ise hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istedi.

Bazı tutuksuz sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkında verilen adli kontrol şartının kaldırılması talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 7 firari sanık hakkında çıkartılan yakalama emirinin devamına hükmetti. Heyet ayrıca, avukatların adli kontrol şartlarının kaldırılması yönündeki taleplerini reddederek, duruşmayı 28 Nisan 2023'e erteledi.