Sedat Peker suç örgütü dâvâsında 8 kişiye tahliye

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Tanık ve müştekilerin beyanlarının tamamlanmasının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, suçtan zarar görme ihtimalleri bulunan müştekilerin katılma taleplerinin kabulünü, tutuklu sanıkların suçlarının vasıf ve mahiyeti dolayısıyla bu hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, 4 gün süren duruşmanın ardından ara kararını açıkladı. Buna göre, sanıklar Abdullah Süngü, Bedirhan Pamuk, Emre Koyun, Ercan Ekşi, Erhan Biçer, Eser Sarıtaş, Fikret Aydın ve Özgür Altay’ın, savunmalarının alınması ve tutuklulukta geçirdikleri süre nedeniyle haklarında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atmak” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verildi. Mahkeme, sanıkların adlarına kayıtlı banka hesapları, menkul ve gayri menkuller ile sahibi, ortağı ve yetkilisi oldukları şirketlerin banka hesapları, diğer mal varlıklarıyla suçlamaya konu şirketlerden Sedat Peker suç örgütüne para aktarılıp aktarılmadığının tespiti için Mali Suçlar Araştırma Kurulundan (MASAK) rapor istenilmesine karar verdi. Duruşma, 5-6-7 Ekim tarihlerinde görülmek üzere ertelendi.