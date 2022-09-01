Sedat Peker'in gündeme getirdiği Mine Tozlu Sineren, Hürriyet yerine Akit'i hedef aldı! O haberi neden tekzip ettirmedi?

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SPK başkanı ile görüşemeyince organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e koşan Mine Tozlu Sineren, 'rüşvet' iddialarıyla gündeme gelmişti.

Mine Tozlu Sineren, önce rüşvet vermediğini daha sonra ise Salih Orakçı'yı kendisine ortak ederek rüşvet verdiğini söylemişti.

Tekzip edilmemiş bir haber üzerinden Akit'i hedef aldı

Mine Tozlu Sineren'in geçtiğimiz yıl Hürriyet'te gündeme geldiğini aktaran, kaynağını belirttiğimiz ve henüz tekzip edilmemiş bir haber üzerinden hedef aldı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ve 1 yıldır haberi tekzip ettirmeyen Sineren, şu ifadelerle Hürriyet yerine Akit'e saldırdı:

"Bu haberi kim yaptıysa mahkeme kararına, adli tıp raporuna rağmen bu şekilde yalan bir haber yapıyorsa basın kartının iptal edilmesi gerekiyor! Adil gazetecilik istiyoruz! Yalaka, iftiracı, satılıklar değil!!!!"

Hürriyet'e haberi tekzip ettirmek yerine sosyal medyadan Akit'e saldırdı

Haberin yalan olduğunu belirten Mine Tozlu Sineren, Adli Tıp raporunu ve mahkeme kararını Hürriyet'e gönderip haberi tekzip ettirmek yerine sosyal medyadan Akit'e saldırdı.

Sineren şu ifadelerde bulundu: