  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ölüm haberiyle yıkılan Alişan'dan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alişan'a taziye telefonu
Akaryakıtta devlete maliyet 18 milyarı buldu
Milli Görüş çınarı Arif Emre’yi rahmetle anıyoruz
Gündem Sedat Peker Kemalist Mine'yi üzdü Gözü yollarda kaldı
Gündem

Sedat Peker Kemalist Mine'yi üzdü Gözü yollarda kaldı

Organize Suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube sayfasından iktidara saldırınca koro halinde AK Parti’yi hedef alan laikçi mahalle, Sedat Peker’in sesinin kesilmesiyle beraber yine ‘anlaştı, sustu’ gibi söylemlerle AK Parti’ye saldırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 12:33:00 -
Sedat Peker Kemalist Mine'yi üzdü Gözü yollarda kaldı

Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalında yayınladığı hükümeti eleştirir videolar ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar laik kesimin salyalarını akıtıyordu.

Daha önce internet sitesine erişim engeli kararı getirilen Sedat Peker'in sosyal medya hesapları için de aynı karar alınmıştı. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı da bulunan Peker'in YouTube, Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Defalarca teröristleri savunan skandal haberlere imza atan Cumhuriyet’te köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat, Sedat Peker’den video ve tweet gelmeyince kudurdu.

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından Sedat Peker’e için “Sedat Peker’den ne bir haber, ne bir mektup… Oysa bayram. Anlaştı ve sus, galiba?” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sedat peker ideal fasist-kemalist-zillet ittifaki c.bsk adayi:)))))

YAKISIR BOYLE BASLARA BOYLE TARAK....nasilsa PATRON AYNI
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay