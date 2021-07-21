Sedat Peker Kemalist Mine'yi üzdü Gözü yollarda kaldı

Firari organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalında yayınladığı hükümeti eleştirir videolar ve sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar laik kesimin salyalarını akıtıyordu.

Daha önce internet sitesine erişim engeli kararı getirilen Sedat Peker'in sosyal medya hesapları için de aynı karar alınmıştı. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı da bulunan Peker'in YouTube, Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Defalarca teröristleri savunan skandal haberlere imza atan Cumhuriyet’te köşe karalayan Mine G. Kırıkkanat, Sedat Peker’den video ve tweet gelmeyince kudurdu.

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından Sedat Peker’e için “Sedat Peker’den ne bir haber, ne bir mektup… Oysa bayram. Anlaştı ve sus, galiba?” ifadelerini kullandı.