Sedat Peker ile tapeleri çıkan Kömürcü, Özdağ'a destek verdi

Suç örgütü lideri kırmızı bültenle aranan Sedat Peker ve Sözde Gazeteci Güler Kömürcü arasındaki yakın ilişki ortadayken Zafer Partisi Lideri Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecilere olan karşıtlığından dolayı Kömürcüye destek verdi.

Peker'le tapeleri çıkan Kömürcü, sosyal medyadan yaptığı yabancı karşıtlığı çağrısı sonrası Özdağ'ın kampanyasına katılıp çağrı yaptı.

Özdağ, "Değerli gazetecimiz Güler Kömürcü’ye sığınmacıları ülkelerine göndermek için başlattığımız imza kampanyasına destek verdiği için teşekkür ederim." dedi.

Siz de istilacıların kendi ülkelerine dönmesini istiyorsanız zaferpartisi.org.tr adresine tıklayarak imza verebilirsiniz.

Güler Kömürcü'nün Sedat Peker ile ilişkisi tapelere bile yansıdı.

12 mart 2004'te, saat 00:52'de yapılmış bir telefon konuşmasının kaydı:

sp: güler merhaba.

gk: milli piyango gibi oldun ha.

sp: niye?

gk: şanslı kişiye çıkıyorsun.

sp: allah razı olsun. ne yapıyorsun?

gk: sedat, sana üç şey söyleyebilir miyim?

sp: buyur söyle.

gk: birincisi, salonda seni özledim.

sp: allah razı olsun.

gk: ikincisi, seni çok seviyorum, iyi ki varsın.

sp: allah razı olsun.

gk: üçüncüsü, hep var ol inşallah.

sp: allah razı olsun güler, allah razı olsun.

ne yapıyorsun başka?

gk: yalnız sedat'cığım, böyle teşvikiye imamı gibi konuşmana gerek yok.

sp: ibrahim sadri'nin yeni şiir kasedini dinliyorum, ondan etkilendim herhalde.

gk: bana gönder, paylaş...

sp: bulunmayan bir şey olsa paylaşayım da, her yerde var.

gk: sedat ne olur yapma, mesele bulunup bulunmaması değil ki, paylaşmak.

sp: güler, daha yeni dinledim. (...)

gk: canım şeyi seyrettim, onu paylaşmak için seni 30 kere aradım telefon sapığın olarak. isa'nın filmi var ya meşhur. (...) keşke sen de gelseydin sedat ya. allah aşkına ölümün olur musun?

ben seni salonda çok sevdim.

sp: güleeer. ben de.

gk: söz veriyorum bu sefer daha söz veriyorum, daha fazla sıcak çay getireceğim.

sp: allah razı olsun.

gk: sedaaattt ya, içinden gelen başka bi kelime kullanır mısın?

sp: içimden o geliyor.

gk: sedat sesli düşünmek zorundayım.

istediğin her şeyi yapabilirsin. kırmızı, sarı, yeşil boya kullanabilirsin. sonuçta bir insanım feminenim ve başka kelimeler duymak istiyorum. sen benim için soyadınla değil, isminle varsın. böyle olunca başka kelimeleri de duyma ihtiyacım daha da artıyor. (...) sedat...

sp: efendim.

gk: çok uzun yıl oldu ve ben seni salonda çok sevdim.

sp: allah razı olsun güler, inşallah nasip olur daha çok konuşuruz.