Sedat Peker Hilal Kaplan'ı hedef aldı: Yargılanacaksınız!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından Hilal Kaplan hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya kullanımına yasak gelen, sadece retweet ve beğeni yapmasına izin verilen Peker, kendisini etiketleyen bir kullanıcının paylaşımını alıntıladı.

Hilal Kaplan'ı hedef aldı

Peker, gazeteci Hilal Kaplan'ın "Yargılanırsak da yargılanırız yani. Sıkıntı yok" sözlerinin paylaşıldığı ve altına 'Yargılanacaksınız' notunun düşürüldüğü paylaşımı retweet yaptı.

İşte Peker'in o paylaşımı:

"Yargılanırsak da yargılanırız, sıkıntı değil"

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'la Yüz Yüze programında kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Hilal Kaplan, “Cevap verme hakkımız olmalı, ya hukuk içerisinde ya da ekranda. Herhalde diyorum sözüm mü çok etkili. Bir yıldırma politikası bu herhalde. Sosyal medyada idam edilirsin diyenler bile oluyor. Yargılanırsak da yargılanırız. Sıkıntı değil” demişti.