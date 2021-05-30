Sedat Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son videosunda ne dedi, hangi sözlerle hedef aldı?

Sedat Peker son videosunda ne dedi? MHP lideri Devlet Bahçeli, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in videolarının asıl hedefinin Türkiye olduğunu söyleyerek "Hedefin Türkiye olduğu bir tezgah kurulmuştur. Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgah ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir" derken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “Burada hedef Türkiye. Çok basit bir operasyon var; Türkiye'de bugün siyasal istikrarı nasıl sağlıyor? İçeride bir problem gözükmüyor. Dün Cudi'de, Cudi Tenis Turnuvası yapıldı. Kimle sağlıyor? MHP ile Meclis'teki işbirliği ile. Tartışılmayacak siyasi üstünlük var. Başkanlık hükümet sistemi var. Siyasi istikrarsızlık yok” demişti.

Organize suç elebaşı Sedat Peker, son yayınladığı videoda Suriye üzerinden Türkiye’ye kurulmak istenen tuzağa bir kez daha alet olduğunu gözler önüne serdi. Sedat Peker, aynen FETÖ’cü hainlerin söylediği yalanlara sarılarak Suriye’ye silah gönderildiği yalanını söyleyerek yayınladığı videolarla asıl hedefin Türkiye olduğunu açık açık beyan etmiş oldu.

Sedat peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a son videosunda ne dedi?

Suç örgütü elebaşı Peker, sekizinci videosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip bey, bunun uluslararası bir komplo olduğunu söyledi. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu oturup sizin karşınızda anlatacağım. Sen bizim büyüğümüzsün. İki tane müfettiş, yalan makinesi. Yalan makinelerinin yüzde 1,5 yanılma payı var. Makine öterse kafama sıkacağım. Anlatacağım, madem ben ajanım. Bir özür bekledim. Bütün bunları halk biliyor, sana anlatmıyorlar, bir tek sen bilmiyorsun, çevreni sarmışlar. Ancak sen görmek istemiyorsan, ben vatan haini olarak anılmak istemem. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Elimden ne geliyorsa onu yaptım. Bir sonraki videoda konuşacağız açık delillerle. Helalleşeceğiz. Tüm dünyaya göstereceğim."