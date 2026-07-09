Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!

En fazla ölüm 85 yaş üstünde görüldü RKI verilerine göre, aşırı sıcaklardan en fazla ileri yaştaki kişiler etkilendi. Haziran ayında sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirenlerin 2 bin 950'sini 85 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Aynı dönemde 75-84 yaş grubunda bin 320, 65-74 yaş grubunda 550 ve 65 yaş altındaki 300 kişi hayatını kaybetti. 85 yaş üzerindeki ölümlerin bin 780'inin kadın, bin 170'inin ise erkek olduğu bildirildi.