Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!
Almanya'da haziran ayında etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 120 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ölümlerin büyük bölümünün 85 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğünü bildirirken, önümüzdeki günlerde ülkenin güneyinde sıcaklıkların yeniden 36 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini duyurdu. Almanya'da halk sağlığı alanındaki resmi otorite olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), haziran ayında etkili olan aşırı sıcak hava dalgasına ilişkin güncel verileri yayımladı. Rapora göre, sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 120'ye ulaştı. Enstitü, ölümlerin sıcak çarpmasının yanı sıra aşırı sıcakların mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırması sonucu meydana geldiğini belirtti.