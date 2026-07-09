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Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!

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Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!

Almanya'da haziran ayında etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 120 olarak açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, ölümlerin büyük bölümünün 85 yaş ve üzerindeki kişilerde görüldüğünü bildirirken, önümüzdeki günlerde ülkenin güneyinde sıcaklıkların yeniden 36 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini duyurdu. Almanya'da halk sağlığı alanındaki resmi otorite olan Robert Koch Enstitüsü (RKI), haziran ayında etkili olan aşırı sıcak hava dalgasına ilişkin güncel verileri yayımladı. Rapora göre, sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 120'ye ulaştı. Enstitü, ölümlerin sıcak çarpmasının yanı sıra aşırı sıcakların mevcut sağlık sorunlarını ağırlaştırması sonucu meydana geldiğini belirtti.

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Foto - Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!

En fazla ölüm 85 yaş üstünde görüldü RKI verilerine göre, aşırı sıcaklardan en fazla ileri yaştaki kişiler etkilendi. Haziran ayında sıcak hava nedeniyle yaşamını yitirenlerin 2 bin 950'sini 85 yaş ve üzerindekiler oluşturdu. Aynı dönemde 75-84 yaş grubunda bin 320, 65-74 yaş grubunda 550 ve 65 yaş altındaki 300 kişi hayatını kaybetti. 85 yaş üzerindeki ölümlerin bin 780'inin kadın, bin 170'inin ise erkek olduğu bildirildi.

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Foto - Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!

Yeni sıcaklar bekleniyor Alman Meteoroloji Dairesi'nin (DWD) tahminlerine göre, ülkenin güney kesimlerinde sıcaklıklar yarından itibaren yeniden 34 derecenin üzerine çıkacak. Pazar günü ise Almanya'nın güney ve güneybatısında termometrelerin 36 dereceyi göstermesi bekleniyor.

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Foto - Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!

Son yılların en yüksek sıcaklık kaynaklı ölümleri Resmi verilere göre Almanya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2025 yılında 2 bin 550, 2024 ve 2023 yıllarında yaklaşık 3'er bin, 2022 yılında ise 4 bin 700 kişi yaşamını yitirdi.

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Foto - Almanya'da aşırı sıcaklardan dolayı bakın kaç bin kişi öldü!

Sıcak hava nedeniyle en yüksek can kaybı ise 2018 ve 2019 yıllarında kaydedildi. Ülkede 2018'de 8 bin 400, 2019'da ise 6 bin 900 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle hayatını kaybetmişti. Haziran ayında Almanya'da hava sıcaklıkları üç gün üst üste 41 santigrat derecenin üzerine çıkarak ülke genelinde yeni sıcaklık rekorlarının kırılmasına neden olmuştu. Kaynak: AA

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