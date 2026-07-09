İMECE NATO'da görev alacak: Uzaydaki yeni göz Türkiye olacak

Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yaptığı NATO Ankara Zirvesi'nde uzayla ilgili projeler de masaya yatırılırken TÜBİTAK UZAY'ın İMECE uyduları ile ASELSAN'ın LEO uydu ağının, teşkilatın teknoloji mimarisinde rol üstlenmesi kararlaştırıldı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda, "Uzay ve Gözetleme" başlığında toplam 4 milyar 12 milyon dolarlık proje ve işbirlikleri duyuruldu. Bu başlık altında Türkiye, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, İsveç, Kanada ve Norveç'in yer aldığı HALO girişimi öne çıktı.