İMECE NATO'da görev alacak: Uzaydaki yeni göz Türkiye olacak

Takım Uydu Geliştirilmesi Projesi kapsamında İMECE-2 ve İMECE-3'ün mevcut İMECE ile birlikte görev yapması, daha geniş alanların daha kısa sürede görüntülenmesi ve aynı bölgeye yeniden ziyaret sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Bu kabiliyet, kriz bölgeleri, sınır hatları, deniz sahaları, askeri hareketlilik ile afet ve acil durumlarda daha hızlı veri üretimi anlamına gelecek. Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine "GÖKTÜRK-2B" adıyla alınmıştı. Yeni projelerle İMECE'den doğan yerli uydu birikimi, NATO'nun ortak güvenlik mimarisinde daha görünür kabiliyete dönüşecek.