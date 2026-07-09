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Gündem Başkan Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

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