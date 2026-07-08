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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO Ankara Zirvesi mesajı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO Ankara Zirvesi mesajı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO Ankara Zirvesi mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin paylaşımında "Bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza duyulan güvenin bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, "Bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza (Recep Tayyip Erdoğan) duyulan güvenin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından NATO Ankara Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Fidan, "7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi, başarıyla tamamlandı. Bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza duyulan güvenin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

 

Zirvenin NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlendiğine dikkati çeken Fidan, bu kapsamda yapılan görüşmelerde, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meselelerin etraflıca ele alındığını aktardı.

Fidan, Türkiye'nin 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını, zirve hazırlıkları sırasında yakın çalışma yürüttüğü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'ye ve müttefik ülke dışişleri bakanlarına da teşekkürlerini sundu.

NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa'nın temellerinin atıldığını vurgulayan Fidan, "NATO Ankara Zirvesi'nin ülkemizin ve tüm müttefiklerimizin huzuru ve güvenliği için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

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