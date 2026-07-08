Yol 40 dakika kilitli kaldı! Trafiği polis değil kobra durdurdu

Hindistan’ın Bengaluru kentinde ilginç bir olay yaşandı. Palace Road’da görülen kobra yılanı sürücüleri bir hayli korkuttu.

Dakikalarca yolun ortasında kaldı

Bölgede bulunanlarca kaydedilen görüntülerde; kobranın yolun ortasında beklediği açıkça görüldü. Yaklaşık 30-40 dakika boyunca bölgede kalan yılan nedeniyle araçlar yavaşladı, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı kullanıcılar, Bengaluru trafiğinin bu kez “en beklenmedik misafire” takıldığını söyleyerek esprili yorumlar yaptı.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hem sürücülerin hem de kobranın zarar görmemesi için müdahale etti. Yılan güvenli şekilde yoldan alınırken, trafik kısa süre sonra yeniden normale döndü.