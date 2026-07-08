Büyük şeytanın gözü dönmüş kanlı ajandası devrede! Trump talimatı verdi, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı!

Körfez'i kana bulamaktan ve mazlum coğrafyaları sömürmekten başka bir gayesi olmayan emperyalist haydut ABD, Orta Doğu'yu topyekun bir felakete sürüklemek için ikinci kez düğmeye bastı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sözde "ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef alıyor" iftirasıyla, İran İslam Cumhuriyeti'nin güney topraklarına ve askeri mevzilerine yönelik ek ve çok daha kapsamlı bir hava saldırısı dalgası başlattıklarını resmen ilan etti.