Büyük şeytanın gözü dönmüş kanlı ajandası devrede! Trump talimatı verdi, CENTCOM İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Körfez'i kana bulamaktan ve mazlum coğrafyaları sömürmekten başka bir gayesi olmayan emperyalist haydut ABD, Orta Doğu'yu topyekun bir felakete sürüklemek için ikinci kez düğmeye bastı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sözde "ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef alıyor" iftirasıyla, İran İslam Cumhuriyeti'nin güney topraklarına ve askeri mevzilerine yönelik ek ve çok daha kapsamlı bir hava saldırısı dalgası başlattıklarını resmen ilan etti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurdu.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisini tehdit etme kabiliyetini azaltmak amacıyla" bu ülkeye yönelik ek saldırılar başlatıldığı belirtildi.
ABD'nin "uluslararası sularda ticari gemileri ve sivil mürettebatı hedef aldığı gerekçesiyle İran'ı sorumlu tuttuğu" ifade edildi.