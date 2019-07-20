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SEDAŞ kriz masası kurdu

SEDAŞ Düzce’de yaşanan doğal afetin olumsuz sonuçlarının yönetimi için kriz masası kurdu.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:27
SEDAŞ kriz masası kurdu

SEDAŞ Düzce’de yaşanan doğal afetin olumsuz sonuçlarının yönetimi için kriz masası kurdu.



Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ile Gümüşova ilçelerinde 100 yılda bir yaşanacak şiddette yağan ve metrekareye 160 kilogram olarak düşen yağışın oluşturduğu sel felaketi, bazı köylerde heyelan oluştururken, köylere ulaşım sağlayan karayollarında ve enerji hatlarında da çok büyük hasar meydana getirdi. SEDAŞ Ekipleri enerji verecekleri hatlarda arıza tespiti için bazı köylere karayoluyla ulaşım sağlayamadı. Toprak kayması ve selin bozduğu yolların, bazı yerlerde araçla geçilemez duruma geldiği belirlendi. Ulaşılmasına çalışılan köylere hasarlı yollardan araçla gidilemedi. SEDAŞ ekipleri Dilaver Köyünden Esmahanım köyüne geçiş yolunda selin oluşturduğu heyelan nedeniyle, Esmahanım köyüne ulaşım sağlayamadılar.



Bölgesel afet için SEDAŞ yöneticileri kriz masasında


Düzce’deki sel felaketinin ilk saatlerinde alarma geçen SEDAŞ ekipleri için şebeke operasyonunu yönetecek bir kriz masası kuruldu. SEDAŞ kriz masasında, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz başkanlığında, SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jan Roszka, SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz, SEDAŞ Finans Direktör Vekili Fırat Soğancık, SEDAŞ Dağıtım Varlıkları Grup Müdürü Enver Aka, SEDAŞ İşletme Bakım Grup Müdür Vekili Murat Özdil, SEDAŞ Şebeke İşletme Müdürü Gürcan Seymen, SEDAŞ Düzce Şebeke İşletme Bakım Bölge Sorumlusu Selçuk Karatürk, Düzce Şebeke Yapım Sorumlusu Yasin Durna, Akçakoca Şebeke İşletme Bakım Görevlisi İlhan Turan yer aldı. Kriz masası koordinasyonu sağlanırken, ilgili kurumlara, AFAD ve Valilik ile TEDAŞ Bölge Müdürlüğü’ne de sürekli bilgi akışı gerçekleşiyor. SEDAŞ Çağrı Merkezi ile SCADA kumanda merkezine de sürekli bilgi akışı sağlanıyor. SEDAŞ’ın Lojistik, İdari işler, Şebeke Yönetimi Grup Müdürlüğü ve Kurumsal İletişim Müdürlükleri de Koordinasyon merkezine sürekli destek veriyorlar.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez SEDAŞ kriz masasından bilgi aldı



SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ kriz masası yöneticisi olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ayrıntılı bilgiler verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in inceleme ziyaretine TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu’da eşlik etti. Düzce iline gelerek, incelemelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e köy yolları açılır açılmaz buradaki elektrik şebekesindeenerji verme işlerinin hızla yapılacağı bildirildi.



Bakan Dönmez, bilgi alırken, bölgeye mobil jeneratörler ile enerji verme çalışmasının yapılacağını açıkladı. Bakan Dönmez, “Elektrik şebekesi ağır hasarlı yerlerde mobil jeneratörler ile bu bölgeyi süratle normalleştirmeye çalışacağız. Sel felaketinin yaşandığı bölge ile ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, gerek bakanlığımız ile ilgili gerekse devletimizin diğer organları ile ilgili tedbirleri süratle alacağız.” dedi.


Bakan Dönmez,çalışanlara kolaylıklar dilerken, yöneticilere verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti ve “Vatandaşlarımıza yeniden büyük geçmiş olsun” dedi.



Köylere jeneratör kuruluyor


Selin bilançosu çıktığında 100’e yakın elektrik direğinin ve 1 trafo merkezinin sele kapıldığının belirlendiği, heyelanlar ilekarayollarında oluşan ulaşım sorunu nedeniyle de ulaşılamayan arıza kaynaklarınıntamir edilemediği, sel felaketinin en ağır şekilde yaşandığı ve köy yolları ulaşıma açılacak olan köyler için SEDAŞ ekiplerinin mobil jeneratör kurma hazırlığına başladığı ve gerekli koordinasyonun yapılacağı kriz masası tarafından açıklandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:27
  1. doğa

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